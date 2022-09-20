Глава ЛНР пообещал обратиться к Путину с просьбой о вхождении республики в состав РФ

Леонид Пасечник призвал жителей ЛНР проголосовать за вхождение в состав России на референдуме. Он пройдет с 23 по 27 сентября.

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник написал в Telegram, что он обязательно обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять ЛНР в состав Российской Федерации.

«Я обязательно обращусь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации по итогам референдума», - говорится в сообщении Пасечника.

Он призвал жителей ЛНР проголосовать за вхождение в состав России на референдуме. Он пройдет с 23 по 27 сентября.

Также Леонид Пасечник сообщил о гордости за Луганскую Народную Республику и ее народ.

Ранее с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав РФ обратился глава ДНР Денис Пушилин.