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ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области решили провести референдумы по вхождению в состав РФ

Максим Крюков
15:25 20.09.2022
Решение администраций регионов прокомментировали в МИД РФ и Госдуме.
ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области решили провести референдумы по вхождению в состав РФ
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин представил парламенту республики законопроект о референдуме по вхождению в состав Российской Федерации. Предполагается, что всенародное голосование будет проведено с 23 по 27 сентября этого года. Закон о референдуме принят депутатами народного совета республики. Формат голосования будет смешанным - очным и дистанционным, учитывая вопросы безопасности.

Также закон о референдуме подписал руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Проведение голосования по вопросу о вхождении ЛНР в состав России назначено на период с 23 по 27 сентября.

Кроме того, в Запорожской области общенародный съезд граждан выступил с требованием провести референдум по воссоединению с РФ. Они собрались в Мелитополе и обратились к администрации региона. Власти сообщают, что голосование может пройти в ближайшие дни.

Аналогичное решение приняла администрация Херсонской области после многочисленных просьб местных жителей и организаций. Об этом сообщил Владимир Сальдо. Он уверен, что вхождение региона в состав России по итогам референдума обезопасит область. Референдум тоже назначен на 23-27 сентября 2022 года.

«Если жители Донбасса в ходе свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим», - прокомментировал решение жителей Донбасса председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы.

Также стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ДНР в состав РФ, если жители проголосуют на референдуме. Он напомнил, что в ходе боевых действий от рук украинских военных погибло более девяти тысяч жителей республики, включая 120 детей. Пушилин попросил Путина рассмотреть этот вопрос по итогам референдума как можно быстрее.

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