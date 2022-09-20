Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий мобилизации, военного положения и военного времени

Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен, мародерство в условиях военного времени и срыв гособоронзаказа.

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Государственная дума России одобрила поправку о введении в УК понятий мобилизации, военного положения и военного времени.

Также устанавливается ответственность за добровольную сдачу в плен - лишение свободы на срок от трех до 10 лет. Стоит отметить, что впервые совершивший такое преступление военнослужащий может быть освобожден от ответственности, если он смог освободиться, вернулся в часть или к месту службы, а также не совершил других преступлений за время пребывания в плену.

Кроме этого, вводится ответственность до шести лет заключения за мародерство в условиях военного времени. При этом, если ущерб был нанесен в особо крупном размере или преступление совершалось с причинением тяжкого вреда здоровью либо убийством, срок лишения свободы может достигать 15 лет.

Также вводится уголовная ответственность от восьми до 10 лет лишения свободы за срыв гособоронзаказа в военное время.

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