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Госдума приняла закон о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен

13:23 20.09.2022
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях поправки в УК РФ, которыми предлагается усилить ответственность за отдельные преступления против военной службы.
Госдума приняла закон о лишении свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Госдума приняла закон, согласно которому за сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены, сообщается на сайте нижней палаты.

Отмечается, что, если военнослужащий совершил подобное преступление впервые, его могут освободить от ответственности, если он принял меры для освобождения, вернулся к месту службы и не совершал других преступлений.

При этом за мародерство в условиях военного времени можно получить вплоть до 15 лет лишения свободы. Также предусмотрено ужесточение наказания за дезертирство на срок до 15 лет тюрьмы, а за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни - до 10 лет.

Сегодня на пленарном заседании Государственная дума России одобрила поправку о введении в УК понятий мобилизации, военного положения и военного времени.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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