Пробить укрепрайоны: как бойцы ЧВК «Вагнер» наступают на Артемовском направлении

Съемочная группа «Звезды» зашла на распределительную подстанцию под Артемовском. Ее буквально на днях полностью освободили и зачистили наши бойцы. До ВСУ отсюда пока сотни метров.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Наши войска на Артемовском направлении перешли от обороны к продвижению вперед. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. С линии фронта - корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

«Сейчас мы едем по относительно безопасному участку. А дальше как повезет. Говорят, дорога простреливается артиллерией и стрелковым оружием», - прокомментировал корреспондент.

Дорога ведет прямо на Артемовск. За окном мелькают укрепрайоны ВСУ, которые один за другим методично пробивают бойцы ЧВК «Вагнер». Эти деревенские дома украинцы сначала превратили в огневые точки, а затем, отступая, уничтожали артиллерией. Также виден взорванный украинскими националистами мост.

Там, где вероятность обстрелов резко возрастает, пересаживаемся на уникальный автомобиль - «Чекан». В Средние века так называли тяжелое холодное оружие. А это современная бронекапсула, защищающая бойцов от пуль и осколков. Внутри новейшее оборудование. Такие машины производят специально по заказу вагнеровцев.

«Из вооружения тут башня от БТР. На ней пулеметы КПВТ и ПКМ. Вот там вы видите экраны - это ночные камеры, перед и зад», - сотрудник ЧВК «Вагнер».

Съемочная группа заходит на распределительную подстанцию под Артемовском. Ее буквально на днях полностью освободили и зачистили наши бойцы. До ВСУ отсюда пока сотни метров.

«Противник, упорно сопротивляясь, отступил. Много живой силы было уничтожено в данной местности», - сообщил сотрудник ЧВК «Вагнер».

Распределительная подстанция для Артемовска. До города отсюда не больше трех километров. Площадь ее измеряется в квадратных километрах. То есть мощь - огромная. А в стратегическом плане это высота. Вид отсюда открывается на сам Артемовск и на другие населенные пункты.

Теперь «музыканты», как в народе называют бойцов ЧВК «Вагнер», и наши войска в целом получили огневой контроль над перемещениями ВСУ на окраинах Артемовска, в Зайцево и Веселой Долине. От подстанции рукой подать до Артемовска. С другой стороны наши штурмовые отряды подходят со стороны Кодемы, выравнивая фронт и формируя мощный кулак для удара по укрепрайону украинских боевиков.

«Вот сейчас, не знаю, слышно ли на камеру, очень активно работает артиллерия. И наша, и противника. Но наша, похоже, эффективно гасит их огневые точки. Только что над нами пролетел коптер. Даже нет времени разбираться, чей он. Надо поскорее уходить в укрытие», - заметил корреспондент.

Насколько напряженными были бои, можно судить по хрусту стекол под ногами. В зданиях практически нет окон. Инфраструктуру подстанции ВСУ превратили в крепость. Вот, например, брошенный ими крупнокалиберный пулемет ДШК. Модернизированный кустарно. Появилась планка для установки прицела и функция стрельбы одиночными.

«Некоторые административные здания повреждены. Но основная инфраструктура цела. Вот даже вода из крана течет», - прокомментировал корреспондент.

То есть подстанцию удастся восстановить. А вот что с ней сделали ВСУ. Все вверх дном, вскрыты сейфы. И море брошенного вооружения. В том числе натовского производства.

По словам сотрудников ЧВК «Вагнер», в боях на стороне противника тут участвовали и иностранные наемники. Например, к нашим бойцам попали в руки документы гражданина Израиля, находившиеся при своем владельце.

Каждому из бойцов пришлось пройти до подстанции непростой путь. Но этот путь дал возможность им изучить поведение противника на поле боя в деталях.

«Я также прошел Попасную, также прошел Искры, также прошел Клиновое перед этим. На каждом укрепрайоне, вот мы видим, они окапываются очень хорошо. У них очень хорошие бетонные укрепления. Как только мы доходим до них на расстояние стрелкового боя, они нас просто "не вывозят", в простонародье. "Не вывозят" наш стрелковый бой. И спасаются бегством, оставляя своих погибших, своих друзей, товарищей», - поделился сотрудник ЧВК «Вагнер».

Одна из первых линий обороны ВСУ за подстанцией. В этих укрепленных блиндажах и траншеях они стояли, пока не отступили на саму промзону.

Сейчас под контролем ЧВК «Вагнер» не только подстанция, но и окружающие лесопосадки. Украинские боевики отброшены на сотни метров западнее. И расстояние это увеличивается с каждым днем.