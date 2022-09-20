Госдума вводит наказание до 15 лет лишения свободы за мародерство в военное время

Кроме этого, ГД приняла закон с поправками о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен.

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, которыми предлагается усилить ответственность за отдельные преступления против военной службы.

«За мародерство в условиях военного времени будет грозить до шести лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством, до 15 лет», - говорится в сообщении на сайте ГД.

Кроме этого, Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен. Как подчеркивается, наказание за это составит до 10 лет лишения свободы.

В апреле Госдума приняла закон, который устанавливает ответственность за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

Нарушение статьи предусматривает наказание для граждан от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на 15 суток. Для должностных лиц - от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц - штраф от 10 до 25 тысяч рублей.