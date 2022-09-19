Разрушенные здания и двое жертв: кадры последствий мощного урагана со смерчем в Курской области

Почти сотня населенных пунктов под Курском остались без электричества.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Курской области ураган со смерчем унес жизни двух человек. Повреждены десятки домов и машин, деревья вырваны с корнем.

Ураган разрушил здание автотехнического колледжа: крыша сорвана, окна разбиты поваленными деревьями. В одной из комнат рамы вынесло порывом ветра, осколок стекла попал в живот находившемуся в ней студенту. Юноша скончался до приезда скорой помощи. По факту трагедии Следственный комитет начал проверку.

Второй жертвой непогоды стал пожилой мужчина. Его придавило упавшим деревом.

Смерч сформировался у села Ольговка. Очевидцам удалось заснять, как черная воронка движется с большой скоростью, сметая все на своем пути.

Торнадо сопровождалось грозой и сильным ливнем. Около 90 населенных пунктов остались без электричества. Ремонтные бригады в авральном режиме устраняют аварии на линиях электропередач, расчищают дороги и дворы.