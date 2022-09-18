В стране и мире В Курской области 87 населенных пунктов остались без электричества из-за урагана Ян Брацкий Грозовой фронт накрыл регион в воскресенье вечером, из-за чего во многих населенных пунктах были повалены деревья и оборваны провода. © Видео: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы - ВКонтакте © Фото: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы - ВКонтакте Читайте нас на: Десятки населенных пунктов в Курской области остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили региональные власти. «Восемьдесят семь населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Это в целом по области», - рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства Курской области. Непогода разыгралась в воскресенье вечером. Сразу несколько районов области накрыла гроза и шквалистый ветер. По сообщениям регионального главка МЧС, он дул с порывами до 22 метров секунду. Жители области публикуют видео с последствиями непогоды в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, ветер валил деревья, обрывал провода, сносил кровли зданий. © Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы. ВКонтакте К сожалению не обошлось без жертв. Ранее сообщалось о гибели студента Курского автотехнического колледжа. По одной из версий, юноша скончался под ударом одной из упавших от ураганного ветра конструкций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика