В Курской области 87 населенных пунктов остались без электричества из-за урагана
Грозовой фронт накрыл регион в воскресенье вечером, из-за чего во многих населенных пунктах были повалены деревья и оборваны провода.
© Видео: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы - ВКонтакте © Фото: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы - ВКонтакте
Десятки населенных пунктов в Курской области остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили региональные власти.
«Восемьдесят семь населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Это в целом по области», - рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства Курской области.
Непогода разыгралась в воскресенье вечером. Сразу несколько районов области накрыла гроза и шквалистый ветер. По сообщениям регионального главка МЧС, он дул с порывами до 22 метров секунду. Жители области публикуют видео с последствиями непогоды в социальной сети «ВКонтакте». С их слов, ветер валил деревья, обрывал провода, сносил кровли зданий.
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