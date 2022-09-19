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Число жертв мощного урагана в Курской области выросло до двух

Ян Брацкий
01:40 19.09.2022
Шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду валил деревья и рекламные конструкции, а также срывал кровли со зданий.
Число жертв мощного урагана в Курской области выросло до двух
© Фото: Алексей Иванов ТРК "Звезда"
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Жителя Курска насмерть придавило упавшим из-за непогоды деревом, сообщили в пресс-службе областной администрации. Таким образом, количество жертв урагана увеличилось до двух человек. Ранее стало известно о трагической гибели студента местного автотехнического колледжа.

«Под упавшим деревом обнаружен еще один погибший. Подробности будут уточнены позже», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее власти региона сообщили о том, что из-за шквалистого ветра и проливных дождей без электричества остались 87 населенных пунктов региона. Очевидцы сообщали, что сильные порывы ветра валили деревья и рекламные конструкции, срывали кровли со зданий. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и дожди сохранятся в регионе в понедельник, 19 сентября.

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