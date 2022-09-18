Очевидцы сняли на видео формирование смерча в Курской области

© Видео: Сергей Чайкин - Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы - ВКонтакте © Фото: Сергей Чайкин - Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы - ВКонтакте

Мощный смерч попал на видео очевидцев в Курской области. Ролик опубликован в социальной сети «ВКонтакте». Согласно описанию, инцидент произошел в районе села Ольговка Кореневского района, 18 сентября.

Двое молодых людей ехали на автомобиле и снимали ураган из салона. На кадрах черная воронка, которая на огромной скорости движется через населенный пункт. На автомобиль постоянно падают ветки и грязь, поднятые в воздух порывами ветра. В какой-то момент съемка прекращается, так как водитель решает покинуть опасное место.

Непогода разыгралась в Курской области вечером в воскресенье. Согласно информации МЧС, регион попал в грозовой фронт. Из-за шквалистого ветра без электричества остались 87 населенных пунктов. На многих домах сорваны кровли, повалены деревья и конструкции. В Курске студент местного колледжа погиб от удара одной из них. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода сохранится. Кроме того, ожидаются сильные дожди.