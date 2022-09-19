Корреспондент показал последствия обстрела Донецка украинскими боевиками

В сегодняшнем обстреле с украинской стороны в Донецке погибло по меньшей мере 13 мирных граждан.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко работает в ежедневно обстреливаемом украинцами Донецке. Сегодня он увидел последствия артиллерийского обстрела, в результате которого погибло по меньшей мере 13 мирных граждан.

«Еще один прилет в здание банка, который находится здесь же, на этой площади. Снаряд упал прямо внутри здания. Вы видите, что полностью выбило окна, разрушены стены. Даже эта надпись "убежище", которая указывала направление к безопасному месту, сильно повреждена», - прокомментировал корреспондент.

Ранее Кутаренко рассказал, что известно об обстреле ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее «Звезда» показала, как работают бронегруппы морпехов Тихоокеанского флота на Донецком направлении.