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В ДНР заявили о 13 погибших мирных гражданах от удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка

Тимур Шерзад
13:03 19.09.2022
Как уточнил мэр Донецка, карательный обстрел украинцев пришелся на площадь Бакинских Комиссаров.
В ДНР заявили о 13 погибших мирных гражданах от удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
© Фото: "Типичный Донецк", telegram
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В Донецкой Народной Республике сообщили по меньшей мере о 13 погибших мирных гражданах от удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. 

«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», - говорится в сообщении от мэра Донецка Алексея Кулемзина. 

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВДВ России сорвали очередную безуспешную попытку украинского наступления шквальным огнем из танков и приданных огневых средств. 

Также публиковались кадры работы спецназа ЗВО в ходе спецоперации по защите Донбасса. 

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