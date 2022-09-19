В ДНР заявили о 13 погибших мирных гражданах от удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Как уточнил мэр Донецка, карательный обстрел украинцев пришелся на площадь Бакинских Комиссаров.
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В Донецкой Народной Республике сообщили по меньшей мере о 13 погибших мирных гражданах от удара ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.
«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», - говорится в сообщении от мэра Донецка Алексея Кулемзина.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВДВ России сорвали очередную безуспешную попытку украинского наступления шквальным огнем из танков и приданных огневых средств.
Также публиковались кадры работы спецназа ЗВО в ходе спецоперации по защите Донбасса.