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Помощь своим, смерть врагу: как работают бронегруппы морпехов ТОФ на Донецком направлении

Виталий Никулин
13:54 19.09.2022
Козыри таких бронегрупп - компактность, высокая проходимость и подвижность. В основном они работают «на скорости». Возможности боевых машин БМП-3 дают неоспоримое преимущество в бою, говорят экипажи. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Наши съемочные группы работают на всех ключевых направлениях. Виталий Никулин отправился вместе с морпехами Тихоокеанского флота на передовую и увидел, как работают мобильные группы на БМП-3.

На командирском «Патриоте» съемочная группа стремительно промчалась по грунтовым дорогам вдоль полевых лесопосадок. Одна из них - район скрытного сосредоточения передовой бронегруппы морпехов ТОФ. 

«Мы вновь на передовой. На позициях наших морпехов. Сегодня было предпринято несколько неудачных и локальных попыток контрнаступления ВСУ. Но все они были отбиты, и наши ребята вновь собираются идти в бой. В наступление», - прокомментировал корреспондент.

Козыри таких бронегрупп - компактность, высокая проходимость и подвижность. В основном они работают «на скорости». Возможности боевых машин БМП-3 дают неоспоримое преимущество в бою, говорят экипажи. 

«БМП-3 имеет очень хорошую огневую мощь. Также наши наводчики уже научились стрелять по навесной траектории. То есть работать так, как работают артиллеристы. В принципе это выходит очень эффективно. Способствуем продвижению штурмовых групп, пехоты. Противник несет значительные потери от действий бронегруппы», - отметил командир роты Владислав.

Командир получил приказ, определил порядок действий на огневом рубеже. Машины уходят на выполнение задачи. 

Машина на линии боевого соприкосновения. Орудия открывают дорогу штурмовым группам морпехов группировки «Восток». Главная задача бронегрупп - поддержка пехоты огнем.

При выезде на передовую быстро отрабатывается смена позиции. Чаще всего противник просто не успевает открыть ответный огонь.

Задачи выполнены молниеносно. Противник оттеснен. Наши подразделения занимают новые рубежи на очередном ключевом участке Донецкого направления. Бронегруппы также «шагают» вперед. Командир дает координаты нового района сосредоточения. На самом острие передовой. 

Материл подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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