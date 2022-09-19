Снаряд во время атаки со стороны украинских военных прилетел в магазин, в котором находилось много людей.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В результате обстрела со стороны ВСУ на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли 13 мирных граждан. Количество раненых уточняется. Повсюду осколки от снарядов.

Картина страшная. Полностью разрушенный магазин, в котором в момент прилета было очень много людей. Буквально вся улица усыпана телами погибших. На место трагедии уже прибыли следователи.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар из американских систем залпового огня HIMARS по жилому дому в городе Куйбышево. По сообщению местных жителей, было шесть ударов.