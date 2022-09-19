Кремль: Киев хочет повторить в Изюме провокацию в Буче, Россия будет отстаивать правду
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что украинские обвинения в адрес российских военных являются враньем.
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Киевский режим раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и в Буче. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это вранье, и конечно же мы будем отстаивать правду во всей этой истории», - сказал Песков журналистам.
Кроме этого, Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым - это неотъемлемая часть России и любые претензии на него получат должный ответ.
Также ранее сообщалось, что ВСУ наносят удары по зоне в непосредственной близости от Запорожской АЭС.