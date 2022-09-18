В стране и мире ВСУ обстреляли дом в Куйбышеве из РСЗО HIMARS Алексей Курильченко Сообщается о шести ударах по городу. © Видео: Telegram, Владимир Рогов © Фото: Telegram, Владимир Рогов Читайте нас на: Вооруженные силы Украины нанесли удар из американских систем залпового огня HIMARS по жилому дому в городе Куйбышево. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Куйбышеве боевики ВСУ нанесли удар по пятиэтажке мирных жителей американским оружием HIMARS. По сообщению местных жителей было шесть ударов», - написал Рогов в Telegram. Ранее в центре города Херсон прогремели шесть мощных взрывов. По предварительный данным, украинские войска ведут по городу обстрел из РСЗО HIMARS. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика