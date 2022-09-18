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В центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов

Алексей Курильченко
14:38 18.09.2022
По словам Кирилла Стремоусова, ВСУ ведут ракетный обстрел по городу.
В центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов
© Фото: Типичный Донецк, Telegram
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В центре города Херсон прогремели шесть мощных взрывов. По предварительный данным, украинские войска ведут по городу обстрел. На данный момент о пострадавших не сообщается. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS.

«Ни один выстрел HIMARS-а не может быть произведен без американцев, которые планомерно обстреливают освобожденные от нацизма территории русских земель... А пока ПВО сбило все шесть HIMARS-ов над Херсоном. Прямых попаданий по администрации нет», - написал Стремоусов в Telegram.

Ранее, утром 17 сентября ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка шесть снарядов. Один из них пробил задние районной администрации. В результате обстрелов погибло четыре человека, в том числе журналист из Венесуэлы.

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