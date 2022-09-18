В центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов
В центре города Херсон прогремели шесть мощных взрывов. По предварительный данным, украинские войска ведут по городу обстрел. На данный момент о пострадавших не сообщается. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS.
«Ни один выстрел HIMARS-а не может быть произведен без американцев, которые планомерно обстреливают освобожденные от нацизма территории русских земель... А пока ПВО сбило все шесть HIMARS-ов над Херсоном. Прямых попаданий по администрации нет», - написал Стремоусов в Telegram.
Ранее, утром 17 сентября ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка шесть снарядов. Один из них пробил задние районной администрации. В результате обстрелов погибло четыре человека, в том числе журналист из Венесуэлы.