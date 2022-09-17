Количество погибших от обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех
До этого сообщалось об одном погибшем в Петровском районе города.
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Четыре человека погибли в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками. Об этом проинформировал мэр города Алексей Кулемзин.
«В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы «CAESAR». Уже известно о четырех погибших. Анкетные данные уточняются», - написал градоначальник в Telegram.
Немногим ранее мэр Донецка сообщал об одной жертве украинских обстрелов. Тело мужчины было найдено в Петровском районе.
До этого корреспондент телеканала «Звезда показал момент обстрела украинской артиллерией Ворошиловского района Донецка. В результате обстрела в квартире, где проживает журналист, разбились окна.