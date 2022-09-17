В стране и мире Количество погибших от обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех Елизавета Потейчук До этого сообщалось об одном погибшем в Петровском районе города. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Четыре человека погибли в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками. Об этом проинформировал мэр города Алексей Кулемзин. «В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы «CAESAR». Уже известно о четырех погибших. Анкетные данные уточняются», - написал градоначальник в Telegram. Немногим ранее мэр Донецка сообщал об одной жертве украинских обстрелов. Тело мужчины было найдено в Петровском районе. До этого корреспондент телеканала «Звезда показал момент обстрела украинской артиллерией Ворошиловского района Донецка. В результате обстрела в квартире, где проживает журналист, разбились окна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика