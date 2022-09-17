Снаряд ВСУ пробил крышу здания администрации в Донецке

Украинские войска за утро выпустили по Ворошиловскому району шесть снарядов.

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Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк. Один снарядов попал в крышу администрации Ворошиловского района. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за утро по району ВСУ выпустили шесть снарядов. О пострадавших не сообщается.

«11:38 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм. 11:49 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. 12:00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Ворошиловский р-н): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Ранее управление внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району сообщило, что в южной части города подорвали линии электропередач. В органе назвали произошедшее терактом.