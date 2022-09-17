Журналист из Венесуэлы пострадал при обстреле центра Донецка ВСУ
Раненый мужчина оказался репортером венесуэльского телеканала TeleSUR, заявили в штабе терробороны ДНР.
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При обстреле Ворошиловского района Донецка вооруженными силами Украины пострадал репортер венесуэльского телеканала TeleSUR. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«Отмечается, что среди раненых репортер венесуэльского телеканала TeleSUR, мужчина 1954 г.р. », - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
Ранее на месте обстрела украинскими войсками в центре города Донецк были обнаружены осколки, напоминающие снаряды от американской 155-мм гаубицы М777. Военнослужащий в беседе со «Звездой» показал обнаруженные части снаряда.