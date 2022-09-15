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Politico: Пелоси прилетит в Ереван на встречу с Пашиняном

Ирина Елагина
21:06 15.09.2022
По данным СМИ, визит связан со скорым истечением сроков полномочий спикера Палаты представителей США.
Politico: Пелоси прилетит в Ереван на встречу с Пашиняном
© Фото: Flashpic Keystone Press Agency Globallookpress
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит столицу Армении 17-18 сентября, после остановки в Берлине для участия в саммите спикеров G7. О планах политика отправиться в Ереван сообщили изданию Politico два источника, знакомые с программой визита.

По данным СМИ, Пелоси летит в Ереван на встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы продемонстрировать поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном.

«Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную борьбу с Азербайджаном», - пишет Politico.

Вместе с Пелоси в армянское турне летит член палаты представителей Джеки Шпейер, «одна из немногих американских законодателей армянского происхождения в Конгрессе»: ее мать родом из Армении и пострадала во время геноцида армян.

Издание отмечает, что это будет последняя зарубежная поездка Пелоси в должности спикера: впереди выборы, и, по прогнозам, республиканцы могут потеснить демократов, поэтому для Пелоси этот визит - возможность проявить себя.

«Пелоси хочет закрепить свое наследие как поборника прав человека не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире», - говорится в публикации.

Напомним, что недавний визит Пелоси на Тайвань спровоцировал обострение отношений Китая и США и едва не привел к открытому военному конфликту в Тайваньском проливе.

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