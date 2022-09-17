Свыше сотни жителей Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном

© Фото: Сыргак Бактыяров, РИА Новости

В министерстве здравоохранения Киргизии сообщили, что количество пострадавших граждан республики в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 103. До этого в ведомстве объявляли, что 87 жителей страны получили различные травмы в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

«По состоянию на 9.00 (6.00 по Москве - прим. ред.) 17 сентября количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составило 103 человека, из них 5 отправлено на амбулаторное лечение», - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы минздрава.

Немногим ранее пограничная служба Киргизии сообщила, что Таджикистан подверг обстрелу приграничное село. Сообщения о первой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили ночью 13 сентября.

Президенты Таджикистана и Киргизии на полях саммита ШОС в Самарканде договорились дипломатически решить военный конфликт на границе двух стран.