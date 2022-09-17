В Киргизии сообщили, что Таджикистан обстрелял приграничное село из минометов

В 8:55 по местному времени минометный обстрел прекратился.

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Пограничная служба Киргизии проинформировала, что Таджикистан подверг обстрелу село Паскы-Арык Баткенского района. Отмечено, что в 8:55 по местному времени минометный обстрел прекратился.

«Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 (05:50 по Москве - прим. ред.) до 08:55, таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы-Арык Баткенского района. В 08:55 обстрел был прекращен», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, сообщения о первой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили ночью 13 сентября. В ходе перестрелки погиб 29-летний военнослужащий Таджикистана, от кровопотери в больнице также умер его 26-летний товарищ.

В Бишкеке сообщили, что 87 жителей Киргизии пострадали в военном конфликте на границе. Президенты Таджикистана и Киргизии на полях саммита ШОС в Самарканде договорились дипломатически решить военный конфликт на границе двух стран.