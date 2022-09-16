Бишкек: 87 жителей Киргизии пострадали в военном конфликте на границе с Таджикистаном

Бишкек обнародовал оперативные данные о пострадавших во время вооруженного противостояния на приграничной территории.

© Фото: Сыргак Бактыяров РИА Новости

По данным Министерства здравоохранения Киргизии, различные травмы в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном получили 87 жителей страны. Оперативной информации о возросшем количестве пострадавших киргизский Минздрав поделился со СМИ 16 сентября.

«Всего в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, из них пять пострадавших отправлены на амбулаторное лечение», - цитирует релиз ТАСС.

Информации о количестве погибших в зоне военного конфликта пока не поступало.

Ранее сообщалось, что президенты Таджикистана и Киргизии на полях саммита ШОС в Самарканде договорились дипломатически решить военный конфликт на границе двух стран.