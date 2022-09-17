Минобороны Азербайджана рассказало о 80 погибших в результате конфликта с Арменией

Ведомство также сообщило, что 281 человек ранен.

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Один из военнослужащих Азербайджана, получивший ранение в эскалации на границе с Арменией, скончался в госпитале. По данным азербайджанского Министерства обороны, потери Баку в конфликте составили 80 человек.

«Семнадцатого сентября в Главном клиническом госпитале Минобороны скончался военнослужащий азербайджанской армии, прапорщик Гурбанов Юсиф Асиф оглу, получивший тяжелое ранение при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении», - передает РИА Новости сообщение Минобороны.

Также известно, что ранен 281 человек и два мирных жителя пострадали.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошли боестолкновения. Министерства обороны двух стран сообщили об обстрелах. Армянское военное ведомство заявило об обстрелах противником приграничных городов, в то время как Минобороны Азербайджана назвало произошедшее провокацией Еревана.

Позже, 14 сентября, было заключено перемирие, о чем сообщил секретарь Совбеза Армении. Президент РФ Владимир Путин заявил, что урегулировать ситуацию помогла российская сторона.