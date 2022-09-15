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В Совбезе Армении заявили, что Ереван и Баку договорились о перемирии

Марина Крижановская
01:10 15.09.2022
При этом секретарь Совета безопасности отметил, что изнутри государственность Армении пытаются расшатать противоборствующие иностранные силы.
В Совбезе Армении заявили, что Ереван и Баку договорились о перемирии
© Фото: Omer Messinger ZUMAPRESS.com Globallookpress
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По заявлению армянской стороны, противоборствующим Армении и Азербайджану удалось достичь договоренности о перемирии. Уточняется, что это стало возможным благодаря участию международного сообщества. Перемирие началось с 20 часов 14 сентября.

Об этом рассказал в телеэфире секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность», - приводит его слова «Интерфакс».

При этом отмечено, что подписания какого-либо соответствующего документа о перемирии не предстоит. Также Григорян высказался об участниках протестной акции в столице Армении. Ранее они заявляли о подписанном премьер-министром Армении Николом Пашиняном документе с Азербайджаном.

«Это митинг пятой колонны, которая преследует цель ослабить государственность Армении. Некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении. Эти группы пытаются ослабить Армению, и получают приказы из различных мест», - пояснил секретарь Совбеза Армении.

Григорян добавил, что противоборствующие лица преследуют несколько целей, «но главная из них - это суверенность Армении, они желают уничтожить государственность Армении и в этом процессе Азербайджан с удовольствием участвует».

Немногим ранее Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах приграничных сел. Сообщалось, что азербайджанская армия принимает ответные меры локального характера только против легитимных военных целей.

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