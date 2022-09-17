В стране и мире Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным на полях саммита ШОС Игнат Далакян Эрдоган надеется, что консультации и контакты государств приведут к хорошим результатам. © Фото: Turkish Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент Турции Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде и надеется на «хорошие результаты». «На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», - цитирует Эрдогана РИА Новости. Напомним, президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. В частности, согласно заявлению Владимира Путина, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Российский лидер также заявил о росте товарооборота между странами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика