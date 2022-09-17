Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным на полях саммита ШОС
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде и надеется на «хорошие результаты».
«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», - цитирует Эрдогана РИА Новости.
Напомним, президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде. В частности, согласно заявлению Владимира Путина, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Российский лидер также заявил о росте товарооборота между странами.