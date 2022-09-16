В стране и мире Путин заявил, что 25 процентов российского газа в Турцию будет оплачиваться рублями Тимур Шерзад Как отметил президент России Владимир Путин, договоренность об оплате части российского газа рублями должна заработать уже в ближайшее время. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Демьянчук, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что 25% российского газа, поступающего в Турцию, будет оплачиваться в рублях. «В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», - сказал Путин на встрече с президентом Турции Эрдоганом. Кроме этого, президент России выразил надежду, что зерно из Украины значительной частью пойдет в беднейшие страны. Также Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу за вклад в договоренности по вывозу зерна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика