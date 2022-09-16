Путин заявил о росте товарооборота с Турцией
Российский президент заявил, что торговые отношения России и Турции динамично развиваются.
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Торговые отношения между Россией и Турцией динамично развиваются. Оценку экономическому сотрудничеству двух стран дал президент РФ Владимир Путин переговорах с главой Турции Тайипом Эрдоганом.
«Торговый оборот между Турцией и Россией растет, растет уверенно», - подчеркнул российский президент.
Напомним, что по соглашению о двустороннем сотрудничестве Москва и Анкара намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов.