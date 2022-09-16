В стране и мире Путин заявил о росте товарооборота с Турцией Ирина Елагина Российский президент заявил, что торговые отношения России и Турции динамично развиваются. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Торговые отношения между Россией и Турцией динамично развиваются. Оценку экономическому сотрудничеству двух стран дал президент РФ Владимир Путин переговорах с главой Турции Тайипом Эрдоганом. «Торговый оборот между Турцией и Россией растет, растет уверенно», - подчеркнул российский президент. Напомним, что по соглашению о двустороннем сотрудничестве Москва и Анкара намерены довести товарооборот до 100 миллиарда долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика