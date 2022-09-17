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«Украинский терроризм»: мэр Донецка рассказал подробности обстрела города

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
14:39 17.09.2022
ВСУ наносят удары по нескольким районам города, при этом утверждают, что якобы атакуют военные объекты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал корреспонденту телеканала «Звезда» о сегодняшних обстрелах города. Вооруженные силы Украины атакуют сразу несколько районов города - уже известно о нескольких погибших мирных жителях. Градоначальник акцентировал внимание на том, что ВСУ, стреляя по жилым домам, утверждают, что наносят удары по военным объектам.

«Обстреливается город по-прежнему. Сегодня удар пришелся по самому центру Ворошиловского района - по проезжей части, загорелась машина, попадание в соседние здания. Есть информация о погибших и раненных мирных жителях. Применялось натовское вооружение, 155-ые калибры, может быть система залпового огня - судя по характерному свисту. Самое главное, это потери мирных граждан - невосполнимая утрата. Сейчас под обстрелом Петровский район. Последнее время украинские каратели обстреливают несколько районов сразу. И то, что они говорят, что воюют с военными - вы сами видите, мы находимся в центре города, здесь нет никаких военных. То же самое происходит в Петровском районе - уже известно о погибшем мирном жителе. Там так же обстреливаются жилые кварталы, в которых не располагаются военные. Но украинские боевики по-прежнему наносят удары по мирным жителям. Терроризм», - рассказал Кулемзин.

По данным СЦКК ДНР, утром 17 сентября ВСУ выпустили по Ворошиловскому району шесть снарядов. Один из них пробил задние районной администрации. В результате обстрелов погибло четыре человека.

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