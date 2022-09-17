Один мирный житель стал жертвой обстрела ВСУ Петровского района Донецка
ВСУ ночью обстреляли Донецк шестью снарядами из тяжелых гаубиц.
© Фото: ТРК "Звезда"
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели одного мирного жителя после обстрела Петровского района города со стороны украинской армии.
«В результате обстрела Петровского района погиб мужчина. Анкетные данные уточняются», - написал Кулемзин у себя в Telegram.
Напомним, корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко запечатлел момент обстрела украинской артиллерией Ворошиловского района Донецка. В результате обстрела в квартире, где проживает журналист «Звезды», разбились окна. По данным СЦКК ДНР, украинские войска ночью обстреляли Донецк из гаубиц калибром 152 мм, было выпущено шесть снарядов.