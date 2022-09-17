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В Азербайджане назвали число раненных военных при столкновении на границе Армении

Алексей Курильченко
13:51 17.09.2022
В результате эскалации пострадали 282 азербайджанских военных.
В Азербайджане назвали число раненных военных при столкновении на границе Армении
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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В результате эскалации на границе с Арменией было ранено 282 военных Азербайджана. Об этом сообщает азербайджанское Минобороны. Также пострадали два мирных жителя.

«Из получивших ранения военнослужащих 43 человека вернулись к службе после оказания первой медицинской помощи. Состояние еще 115 человек оценивается как удовлетворительное, 103 - средней тяжести, 21 военного - тяжелое», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 71 своего военнослужащего в результате боестолкновений на азербайджано-армянской границе.

В ночь на 13 сентября в разных местах границы произошли боестолкновения между армиями Армении и Азербайджана. Под обстрелы попали населенные пункты на территории Армении. Это стало самым серьезным обострением армяно-азербайджанского конфликта с осени 2020 года. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Уже утром того же дня удалось достичь договоренности о прекращении огня в приграничных районах. Однако позже обстановка на армяно-азербайджанской границе вновь стала напряженной.

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