Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 8.00 по Москве
Баку и Ереван договорились о прекращении огня в приграничных районах. Отмечается, что режим установлен с 08.00 по московскому времени.
«После предпринятых Вооруженными силами Азербайджана ответных мер стороны договорились о прекращении огня с 09.00 по местному времени (08.00 мск. - Прим. ред.). При этом армянская сторона нарушила эту договоренность, однако с 09.15 (08.15 мск. - Прим. ред.) режим прекращения огня все же был установлен», - передает агентство Trend İnformasiya Agentliyi со ссылкой на источники.
Напомним, правительство Армении обратилось к России, Совету безопасности ООН, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.
Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах.