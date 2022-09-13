Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 8.00 по Москве

До этого правительство Армении обратилось к России, Совбезу ООН, а также ОДКБ из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Баку и Ереван договорились о прекращении огня в приграничных районах. Отмечается, что режим установлен с 08.00 по московскому времени.

«После предпринятых Вооруженными силами Азербайджана ответных мер стороны договорились о прекращении огня с 09.00 по местному времени (08.00 мск. - Прим. ред.). При этом армянская сторона нарушила эту договоренность, однако с 09.15 (08.15 мск. - Прим. ред.) режим прекращения огня все же был установлен», - передает агентство Trend İnformasiya Agentliyi со ссылкой на источники.

Напомним, правительство Армении обратилось к России, Совету безопасности ООН, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах.