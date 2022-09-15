Минобороны Азербайджана заявило о гибели 71 своего военнослужащего в ходе эскалации на границе

© Фото: Минобороны Азербайджана, РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 71 своего военнослужащего в результате боестолкновений на азербайджано-армянской границе.

В ночь на 13 сентября в разных местах границы произошли боестолкновения между армиями Армении и Азербайджана. Под обстрелы попали населенные пункты на территории Армении. Это стало самым серьезным обострением армяно-азербайджанского конфликта с осени 2020 года. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Уже утром 13 сентября удалось достичь договоренности о прекращении огня в приграничных районах. Однако позже обстановка на армяно-азербайджанской границе вновь стала напряженной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что миссия ОДКБ прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе. Кроме того, представитель Кремля заверил, что глава российского государства Владимир Путин пообщается со своим коллегой из Азербайджана и тема с напряженностью на границе Армении и Азербайджана также будет стоять во главе повестки дня.