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МО РФ: в Николаевской области уничтожен штаб центра специальных операций ВСУ «Юг»

12:59 16.09.2022
Также в Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й мехбригады ВСУ и нацформирования «Кракен» в Харькове.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В районе Очакова в Николаевской области уничтожены штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ. Об этом сообщил на брифинге 16 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также рассказал об ударах ВКС России по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ. В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й мехбригады в районах Двуречной и Купянска и нацформирования «Кракен» в Харькове.

В районе Северска в ДНР поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Представитель российского военного ведомства озвучил общие потери (безвозвратные и санитарные) противника в живой силе и технике. Речь идет о более 400 человек. Кроме того, уничтожены свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также украинская сторона недосчиталась более 3 000 боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы Ми-35 армейской авиации ЗВО в зоне спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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