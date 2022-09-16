В МО РФ заявили о поражении пунктов дислокации формирования «Кракен» в Харькове

Также в Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах Двуречной и Купянска.

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в Харькове поражены пункты дислокации националистического формирования «Кракен». Кроме того, был уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» украинской армии в районе населенного пункта Очаков Николаевской области.

«В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования "Кракен" в городе Харьков», - сообщил Конашенков на брифинге.

Ранее Минобороны продемонстрировало кадры уничтожения личного состава, боевой техники и позиций украинских вооруженных сил в зоне специальной военной операции. Удары по противнику были нанесены подразделениями БПЛА с помощью квадрокоптеров, а также артиллерией Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов