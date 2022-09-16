На предельно малой высоте: кадры боевой работы Ми-35 армейской авиации ЗВО в зоне спецоперации

Летчики в ходе вылета нанесли удары по противнику и уничтожили бронетанковую технику, а также скопление живой силы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Летчики многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО совершили в ходе боевых вылетов выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам подразделений ВСУ. Минобороны показало кадры их работы.

Экипажи вертолетов, проанализировав ситуацию, приблизились к целям на предельно малой высоте и нанесли удары. В результате были уничтожены живая сила противника и бронетанковая техника.

Ранее сообщалось, как российские летчики на Ми-35 уничтожили бронетанковую колонну ВСУ в Харьковской области. Они остановили продвижение украинских боевиков и не позволили им прорваться к оборонительным позициям подразделений ВС РФ.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов