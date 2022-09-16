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Минобороны России: ВСУ потеряли более 400 человек от удара ВС РФ в районе Северска

13:02 16.09.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, также были уничтожено более 3 000 боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России раскрыли результаты высокоточного удара по позициям 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Северска (ДНР). Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В результате ударов потери противника составили более четырехсот украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации. Было поражено девять пунктов управления ВСУ. Они находились в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка в ДНР, Гуляйполе и Полтавка в Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка в Николаевской области. Еще было поражено 65 артиллерийских подразделений противника, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах. 

Кроме этого, было уничтожено восемь украинских складов с ракетно-артиллерийским вооружений и боеприпасами. Они находились в районах города Николаев, а также населенных пунктов Петровское, Первомайское, Курахово (ДНР), Омельник, Веселянка (Запорожская область). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства также сообщил об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».

Конашенков рассказал о результатах применения российских средств ПВО за сутки. Было сбито пять вражеских беспилотников. Это произошло в районе населенных пунктов Авдеевка в ДНР, а также Томарино и Степовое в Херсонской области. 

Еще удалось уничтожить в воздухе 53 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Авдотьино (ДНР), Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Веселое (Херсонская область), а также Мирное (Запорожская область). 

Были озвучены и актуальные данные потерь военной техники Украины. Противник с начала спецоперации надосчитался 293 самолетов, 155 вертолетов, 1 965 беспилотников, 375 ЗРК, 4 940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин РСЗО, 3 392 орудий и минометов, а также 5 616 единиц специальной военной автотехники. 

Также Игорь Конашенков заявил об уничтожении штаба центра специальных операций ВСУ «Юг» в районе Очакова Николаевской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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