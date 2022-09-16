Взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел в кабинете генпрокурора

Ранее публиковались кадры последствий взрыва - повреждено несколько окон на третьем этаже.

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Взрыв в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики прогремел в кабинете генпрокурора. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Также публиковались кадры последствий взрыва - повреждено несколько окон на третьем этаже.

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