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В здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв

Егор Левин
12:01 16.09.2022
© Видео: Луганск | ЛНР | Новости, Telegram © Фото: Луганск | ЛНР | Новости, Telegram
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В здании Генеральной прокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв. Инцидент произошел днем 16 сентября.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что повреждены несколько окон на третьем этаже здания. На парковке рядом с ним стоит машина пожарной службы, неподалеку от нее видны мужчины в военной форме, держащие носилки с предположительно пострадавшим при взрыве. Ролик опубликован в Telegram.

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