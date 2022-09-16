В здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв
© Видео: Луганск | ЛНР | Новости, Telegram © Фото: Луганск | ЛНР | Новости, Telegram
В здании Генеральной прокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв. Инцидент произошел днем 16 сентября.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что повреждены несколько окон на третьем этаже здания. На парковке рядом с ним стоит машина пожарной службы, неподалеку от нее видны мужчины в военной форме, держащие носилки с предположительно пострадавшим при взрыве. Ролик опубликован в Telegram.