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Почти 700 тонн гуманитарной помощи: как Россия помогает восстановить город Васильевка в Запорожье

Михаил Аброськин
Анастасия Бобылева
09:44 16.09.2022
Васильевка пострадала от обстрелов ВСУ, и Россия направила в город гуманитарную помощь. Великий Новгород взялся помочь с восстановительными работами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В городе Васильевка Запорожской области вовсю идут восстановительные работы. Великий Новгород помогает, поставляя гуманитарную помощь, прежде всего - строительные материалы для ремонта зданий. Вскоре Васильевка вернется к нормальной жизни.

Еще недавно эта земля находилась под постоянной угрозой обстрелов, и по всему городу можно увидеть последствия упавших снарядов. В окрестностях время от времени и сейчас слышны разрывы снарядов. Местные дети рассказывают: родители просили их прятаться под диваном, когда ВСУ наносили удары по жилым районам.

«Украина, перестань по нам бомбить!» - просят самые маленькие жители города.

Эту простую, понятную каждому человеческую просьбу по ту сторону фронта никто не слышит. Васильевка несколько месяцев находится под обстрелами. Свидетельства на каждом шагу.

В гинекологическом отделении местной больницы выбиты окна, повреждены стены. Очевидно, что оборудование, которое здесь находилось, полностью пришло в негодность. Да и само помещение требует капитальнейшего ремонта.

Николай Лысенко, главный врач городской больницы, рассказывает, как прятались в подвалах, как спасали людей. Теперь здание залатали своими силами, чтобы  работать дальше. Он перечисляет объем работ: разрушены само здание, отопительная система, электроснабжение. Все это придется восстанавливать.

С весны врачи помогли более чем двенадцати тысячам человек. Почти сотня из них - это раненые мирные жители. Впрочем, эта цифра постоянно растет.

«К сожалению, есть и погибшие вследствие прилетов. Даже у нас семья была проукраинская полностью: остались жить на нашей территории, но не поддерживали нас. Но после прилета, прямого попадания в дом, где погибла жена хозяина дома, увидели осколок, где была американская надпись. Соответственно, понимание поменялось, даже ничего не надо было говорить», - рассказывает Наталья Романиченко, глава Васильевского района.

Наталья пережила обстрелы вместе с жителями Васильевки и знает наверняка, кто бил по детским садам и школам и почему сегодня более пяти сотен домов стоят с выбитыми окнами, треснутой кирпичной кладкой и шрамами на стенах от осколков. Чтобы восстановить все это, потребуются месяцы работ. В этом нелегком деле Васильевке сегодня помогает Великий Новгород.

«В первую очередь надо было подготовить школы и детские сады к 1 сентября. Нам это удалось. Мы привезли сюда почти 700 тонн гуманитарной помощи. В том числе это были строительные материалы для подготовки школ, которые пострадали в первую очередь при обстрелах. Школы были открыты», - рассказывает глава Новгородского муниципального района Олег Шахов.

Тридцать две школы района сегодня открыты для учеников. Сейчас рабочие восстанавливают другие многочисленные социальные объекты. На очереди - подготовка Васильевки к отопительному сезону. На это остается не больше месяца. Специалисты говорят, что инфраструктуру восстановят в срок, повреждения не критичны.

Ранее «Звезда» рассказала, зачем ВСУ при обстрелах используют взрыватели замедленного действия. Корреспондент Владислав Кустов выяснил, что такие взрыватели приносят более серьезные разрушения и позволяют уничтожить крупные здания.

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