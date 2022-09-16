В стране и мире Материалы Следствия Прощай, поддержка: как обстрелы ВСУ лишают иллюзий проукраинских жителей Запорожской области Тимур Шерзад Михаил Аброськин О том, как стрельба украинскими артиллеристами по жилым домам меняет мировоззрение ранее лояльных Киеву жителей, «Звезде» рассказала глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала «Звезде», как обстрелы ВСУ заставляют прозреть даже проукраинских жителей. «К сожалению, есть и погибшие вследствие прилетов. Даже у нас семья была проукраинская полностью: остались жить на нашей территории, но не поддерживали нас. Но после прилета, прямого попадания в дом, где погибла жена хозяина дома, увидели осколок, где была американская надпись», - поделилась Романиченко. Как добавила глава Васильевского района, понимание ситуации после такого поменялось мгновенно. Ранее «Звезда» показала, как Россия помогает восстановить город Васильевка в Запорожье. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика