Петербургский суд принял к производству иск о признании геноцидом блокады Ленинграда
Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск о признании геноцидом блокады Ленинграда.
В деле - 45 томов. В основном, это исторические документы и свидетельские показания.
«Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником», - говорится в директиве Альфреда Йодля от 07.10.1941, которая приобщена к материалам дела.
Прокурор Санкт-Петербурга просит суд установить имеющий юридическое значение факт - речь о признании геноцидом блокады Ленинграда Германией, а также военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии.
«Имеются неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии истребления мирного населения и военнопленных в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий для их последующей колонизации и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения "жизненного пространства" германской нации», - говорится в иске.
Ранее блокадница рассказала, как жители Ленинграда умирали от голода, отдавая детям последний паек.
Также сообщалось, что Минобороны России опубликовало исторические документы к открытию Саур-Могилы.