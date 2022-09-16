Вопросы истории Петербургский суд принял к производству иск о признании геноцидом блокады Ленинграда Прокурор Санкт-Петербурга просит суд установить имеющий юридическое значение факт - речь о признании геноцидом блокады Ленинграда Германией, а также военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск о признании геноцидом блокады Ленинграда. В деле - 45 томов. В основном, это исторические документы и свидетельские показания. «Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником», - говорится в директиве Альфреда Йодля от 07.10.1941, которая приобщена к материалам дела. Прокурор Санкт-Петербурга просит суд установить имеющий юридическое значение факт - речь о признании геноцидом блокады Ленинграда Германией, а также военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии. «Имеются неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии истребления мирного населения и военнопленных в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий для их последующей колонизации и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения "жизненного пространства" германской нации», - говорится в иске. Ранее блокадница рассказала, как жители Ленинграда умирали от голода, отдавая детям последний паек. Также сообщалось, что Минобороны России опубликовало исторические документы к открытию Саур-Могилы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика