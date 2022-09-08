Блокадница рассказала, как жители Ленинграда умирали от голода, отдавая детям последний паек

Блокада несломленного города и его жителей продолжалась 872 дня. Сегодня в Петербурге проходят памятные мероприятия.

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Раисе Михайловне в начале войны было чуть больше года. Всю блокаду вместе с родителями она провела в Ленинграде. Многое знает только по их рассказам, но даже детская память сохранила самые страшные моменты. Голод, холод, постоянные бомбежки и обстрелы. Все это дети войны в блокадном Ленинграде сумели пережить благодаря своим родителям.

«У меня на Петроградской стороне в Ленинграде жили две тети по отцовской линии, и они обе умерли от голода, потому что ничтожный свой паек они отдавали детям. У одной было двое детей и у другой двое детей. Но дети остались живы, когда открылась Дорога жизни, их вывезли по льду Ленинграда», - поделилась Раиса Амосова.

За первые 20 месяцев войны из осажденного города эвакуировали свыше полутора миллионов жителей, в первую очередь женщин и детей. Вернуться в родной город смогли не все. Любовь Васильевна впервые в Ленинграде после 80 лет разлуки. Эту поездку организовали по приглашению губернатора Санкт-Петербурга для блокадников - сегодняшних жителей Донбасса, которые снова, как в далеком детстве, вынуждены прятаться от обстрелов.

Минута молчания на Пискаревском мемориальном кладбище и знакомые всей стране звуки Ленинградского метронома. Тяжелая память, объединяющая весь народ. Траурная процессия, растянувшаяся от Вечного огня до памятника «Мать-Родина», к подножию монумента ложатся живые цветы.

Под холмами покоятся свыше полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Во время войны Пискаревское кладбище стало местом массового захоронения людей, абсолютное большинство которых погибли не от бомбежек и обстрелов, а от голода.

В день 81-й годовщины начала блокады прокуратура Санкт Петербурга по поручению генпрокурора России потребовала признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. Свидетели тех событий до сих пор вспоминают о них с ужасом.

«От бомбежки можно было спрятаться, от снарядов. Мы уже различали самолеты, мы знали, кто куда летит, мы чувствовали, когда долетит снаряд, а голод всегда при тебе», - призналась жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова.

Восьмого сентября 1941 года еще никто не знал, что впереди самые тяжелые, бесконечно длинные почти полтора года - именно столько понадобится Красной армии, чтобы прорвать блокадное кольцо, начать снабжение города и эвакуацию голодающих детей, женщин, стариков.

Но даже после этого до полного освобождения ленинградцам предстояло продержаться еще один тяжелый, изнурительный год. Блокада несломленного города и его жителей продолжалась 872 дня.