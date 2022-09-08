Вопросы истории «Со штурмом ворвались на пик»: Минобороны опубликовало исторические документы к открытию Саур-Могилы Ян Брацкий Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о проявленном при взятии Саур-Могилы героизме, мужестве и отваге советских воинов направлена на сохранение исторической памяти, прославление подвигов бойцов и командиров Красной Армии, противодействие фальсификациям истории. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: К торжественному открытию восстановленного памятника на Саур-Могиле Минобороны России запускает исторический мультимедийный раздел на основе документов из фондов ЦАМО РФ - «На высоте, где не выдерживала сталь...». В нем рассказывается о подвигах советских воинов, которые в 1943 году взломали тщательно укрепленную оборону немцев, так называемый Миус-фронт, и выбили противника с Саур-Могилы. С этого знаменательного события началось освобождение Донбасса. В разделе опубликованы наградные материалы бойцов и командиров, которые первыми ворвались на вершину, журналы боевых действий соединений, чьи подразделения заняли одну из самых высоких точек донецкой степи, представлены фотографии, на которых изображены величественный монумент на Саур-Могиле в первые дни после его открытия, а также его руины после боев 2014 года. Памятник, посвященный подвигам советских воинов, появился на этой высоте сразу же после войны. Он представлял собой шестиметровую пирамиду с красной звездой на вершине - такие обычно воздвигали над братскими могилами. В 1960-х годах был проведен открытый конкурс на проект нового мемориального комплекса в здешних местах. Лучшим был признан проект скульпторов-фронтовиков Ф.А. Коцюбинского, И.С. Горового, К.А. Кузнецова и архитекторов М.И. Потипако, А.Ф. Игнащенко, И.Л. Козлингера. © Минобороны России Десятого сентября 1967 года состоялось торжественное открытие памятника. На самом высоком месте кургана был воздвигнут 36-метровый обелиск, возле него была установлена многометровая фигура советского воина в плащ-палатке с автоматом в поднятой руке. Взор бойца был обращен на запад. В 1975 году у его ног был зажжен Вечный огонь. У подножия комплекса была обустроена площадка с боевыми машинами времен войны. От нее на курган провели широкую лестницу, справа от которой были воздвигнуты четыре горизонтальных пилона с горельефами, изображающими подвиги. Один посвящен пехотинцам, второй – танкистам, третий и четвертый – артиллеристам и летчикам. Спустя десятилетия, в июле-августе 2014 года вокруг мемориального комплекса вырыли свои окопы уже наследники героев – современные защитники Донбасса. Небольшой отряд народного ополчения отбивал здесь многочисленные атаки националистических формирований и вооруженных сил Украины, поддерживаемых артиллерией и бронетехникой. © Минобороны России В августе в результате многочисленных обстрелов высоты был обрушен обелиск, а украинским войскам удалось зацепиться за склоны кургана. Однако к 26 августа они были выбиты ополченцами со своих позиций. В результате кровопролитных боев от мемориального комплекса остались руины – фрагмент сапога советского воина и посеченные пулями и осколками пилоны. Они стали напоминанием о новых подвигах защитников Отечества, которые так же, как их отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, встали насмерть против сил новой коричневой чумы. Для защитников Донбасса оборона этой высоты имела не только стратегическое значение, но и глубоко символическое. Именно на этом месте были увековечены подвиги их предков, сам курган в июле-августе 1943 года был свидетелем неимоверного бессмертного мужества и отваги советских воинов. © Минобороны России В годы войны и немецкой оккупации Саур-Могила входила в первый из трех эшелонов немецкой полосы обороны, известной как Миус-фронт. Данная линия была окончательно обустроена к лету 1943 года и проходила по правому берегу реки Миус от Азовского моря. Гитлеровцы, пользуясь рельефом местности, на возвышенностях и курганах, устраивали фортификационные сооружения. Глубина первого эшелона обороны противника доходила до 12 км. Протяженность минных полей до немецких позиций составляла порой 200 метров. Бои по прорыву этой обороны приняли ожесточенный характер и велись с середины июля по конец августа, а высота 277,9 переходила из рук в руки несколько раз. О ходе тех боев рассказывают архивные документы. В опубликованном разделе журнала боевых действий 5-й ударной армии зафиксировано, что уже 19 июля 1943 года бойцы 96-й гвардейской стрелковой дивизии сражались на подступах к легендарной высоте. «96 ГвСД, отбивая контратаки противника и преодолевая его упорное сопротивление, овладела Саур-Могильский и вела бой за овладение 277,9», - говорится в опубликованном донесении. Однако в те дни советские войска так и не смогли закрепиться на Саур-Могиле. Тем не менее бои в окрестностях высоты сыграли огромную роль в общей обстановке на фронте: немецко-фашистские войска, пытаясь удержать важный опорный пункт, были скованны в этом районе и не могли принять участие в битве на Курской дуге, где решалась судьба войны. В середине августа 1943 года Красная Армия вновь приступила к активным боевым действиям на данном участке. Первыми к Саур-Могиле подошли воины 96-й гвардейской стрелковой дивизии. Как следует из журнала боевых действий соединения, 30 августа они приступили к решающему штурму высоты. «В течение ночи части дивизии производили эвакуацию раненых, похороны убитых, пополнялись боеприпасами, готовились к атаке высоты 277,9 (Саур-Могила). В 3:00 30.8.43 дивизия перешла в наступление за овладение высотой 277,9 (Саур-Могила)», - сказано в документах. Общими словами в оперативном документе описан прорыв на вершину кургана группы подполковника Сошальского (наградной материал представлен в разделе), который повел в атаку батальон капитана Смолякова. «В 5:20 293-й ГвСП под командованием гвардии капитана Смолякова, сломив упорное сопротивление противника, овладел рощей южнее выс. 277,9 и штурмом ворвался на пик Саур-Могила», - написано в документе. Несколько раз, согласно журналу боевых действий, высота переходила из рук в руки, но в конце концов 31 августа она осталась за советскими войсками. «Оказывая сильное огневое сопротивление нашим наступающим частям (…), противник в течение суток неоднократно переходил в контратаки с целью захвата Саур-Могилы (…). Наши части, твердо удерживая завоеванные позиции, отбили все контратаки противника с большими для него потерями. На высоте Саур-Могила поставлен красный флаг (…). Наши потери: убито – 25, ранено – 73 человека. Потери противника: уничтожено 112 солдат и офицеров», - написано в сводке. Содействие частям 96-й гвардейской дивизии при взятии высоты оказывали и другие соединения, в частности 40-я гвардейская стрелковая дивизия, журнал боевых действий которой опубликован в разделе. «С 8:00 31.8.43г. продолжила наступление на высоту 277.9, которой и овладела к 12:00 31.8. С 12:00 части дивизии закреплялись на достигнутом рубеже, отбивая ожесточенные контратаки пехоты и танков противника», - гласят справочные материалы раздела. Там же опубликованы архивные наградные материалы тех бойцов, которые были первыми, кто установил здесь на вершине красное знамя. 30 августа 1943 года, когда советские войска вплотную подошли к высоте, группа гвардии младшего лейтенанта Григория Шевченко совершила разведывательный рейд на Саур-Могилу. Советские разведчики просочились через передний край фашистов, уничтожив по пути несколько огневых точек, и установили на вершине красное знамя – это был сигнал к атаке, сигнал того, что приказ выполнен. © Минобороны России Гитлеровцы огневым валом из всех видов оружия попытались выбить советских гвардейцев. В ходе боя командир группы Григорий Шевченко погиб, командование на себя взял гвардии старшина Сергей Кораблев. «В течение 30 августа 1943 года тов. Кораблев со своей группой, несмотря на сильный обстрел со стороны противника, на самой вершине высоты 277,9 отразил четыре контратаки противника силой до полка пехоты и 4-х самоходных орудий типа "Фердинанд". В этом неравном бою тов. Кораблев проявил исключительную стойкость и геройство, не оставил вершины, держал связь с наблюдательным пунктом командира полка, сообщая ему перемещение боевых порядков немецких войск <...> Кораблев также принимал участие в отражении восьми контратак противника на высоте 277,9 до подхода наших войск с флангов, проявив при этом исключительную стойкость, мужество и героизм», - написано в наградном листе на гвардии старшину Кораблева. Вскоре к первой группе пробилась вторая, которую лично возглавил заместитель командира 96-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник Алексей Сошальский. За свой подвиг он был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. © Минобороны России Советские воины, отражая атаки, не только сковывали часть сил противника, но и, пользуясь господствующей высотой, наводили артиллерию на фашистские позиции. Так, в составе отряда разведчиков действовал гвардии старшина Иван Веремеев. «В течение дня, удерживая господствующую высоту, группа, возглавляемая помкомвзвода старшиной Веремеевым, отбила 4 контратаки противника. Одновременно тов. Веремеев корректировал огонь нашей артиллерии с помощью ракет», - написано в его наградном листе. Немаловажный вклад в победу внес сам командир 96-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии полковник Семен Левин. «Оборона противника с успехом была прорвана с большими для него потерями в живой силе и технике. Успех в прорыве обороны и форсирования реки Миус – результат умелой организации взаимодействия всех огневых средств, правильного использования живой силы и танков, местности и создания превосходящих сил дивизии на особо важных участках, а также маневренности и хорошо организованного управления боем частей дивизии», - сообщается в его наградном листе. Под умелым командованием гвардии полковника Семена Левина части советского соединения к 28 августа 1943 года смогли занять наиболее выгодные для штурма позиции, подойдя к Саур-Могиле с трех направлений: западного, юго-восточного и южного. © Минобороны России Взятие Саур-Могилы означало крушение обороны фашистов, в системе которой эта высота играла ключевую роль. Оно позволило советскому командованию развить наступление в направлении Сталино (ныне – Донецк). Немецко-фашистские войска лишились здесь самого укрепленного узла своей обороны, в результате чего «неприступный» Миус-фронт стал рушиться – с этого момента началось освобождение Донбасса и всей Украинской ССР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика