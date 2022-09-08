Блокаду Ленинграда германскими захватчиками в годы ВОВ могут признать геноцидом

Российские прокуроры изучили архивные документы и материалы, свидетельствующие о фактах массового уничтожения жителей Ленинграда. Город был блокирован врагом с 1941 по 1944 год. Противник систематически обстреливал и бомбил население и объекты инфраструктуры.

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Прокуратура Санкт-Петербурга подала в городской суд заявление о признании блокады Ленинграда германскими войсками в годы Великой Отечественной геноцидом советского народа. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа», - говорится в сообщении.

Прокуроры изучили архивные документы и материалы, свидетельствующие о фактах массового уничтожения жителей Ленинграда. Город был блокирован германскими захватчиками с 1941 по 1944 год. Противник систематически обстреливал и бомбил население и объекты инфраструктуры.

Были созданы условия голода в целях уничтожения населения. Как заявили в прокуратуре, немцы смогли истребить в Ленинграде более миллиона советских граждан.

При этом в Генпрокуратуре России добавили, что на Нюрнбергском процессе 1945-1946 годов правовую оценку уничтожению жителей Ленинграда путем блокады города так и не дали.

Ранее ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о Волынской резне.