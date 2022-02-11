В допинг-пробе фигуристки Валиевой обнаружили препарат триметазидин

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Об этом говорится в релизе Международного агентства тестирования (ITA).

«Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, показала содержание запрещенного вещества триметазидин», - сказано в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Также утверждается, что положительный результат пробы был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме во вторник, 8 февраля. Далее Валиеву условно отстранили Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Напомним, в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева. Она выступила в одиночном женском катании.

Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о том, что именно из-за допинг-теста россиянки была отложена церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию.

Церемонию назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что данные о допинге являются слухами и спекуляциями. Он добавил, что возникла ситуация, которая требует юридических консультаций.

В четверг, 10 февраля, Валиева приняла участие в тренировке в Столичном дворце спорта. На следующей неделе,15 февраля, начнутся соревнования по фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В свою очередь пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что спортсменка не была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх.