В МОК заявили об отмене церемонии награждения фигуристок в случае попадания Валиевой в тройку призеров

Если российская фигуристка Камила Валиева завоюет медаль зимней Олимпиады по фигурному катанию, церемония награждения будет отменена. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«В случае если госпожа Валиева войдет в призовую тройку в одиночном соревновании по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, церемония награждения и вручения цветов не состоится», - говорится в сообщении на сайте МОК.

Отмечается, что комитет считает, что полностью отменять церемонию награждения будет «нецелесообразно», так как в ней «участвует спортсмен с положительной А-пробой, но нарушение антидопинговых правил не было доказано».

Ранее Валиева оказалась в центре допингового скандала. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в пробе фигуристки якобы нашли запрещенный препарат. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) после семичасового заседания приняло решение допустить россиянку до выступлений в личном турнире ОИ.