Валиева заняла четвертое место на соревновании по фигурному катанию Олимпиады в Пекине

В Кремле заявили, что не воспринимают претензии о том, как РФ перемещает войска по своей территории

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