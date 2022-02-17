Валиева заняла четвертое место на соревновании по фигурному катанию Олимпиады в Пекине
По итогам двух прокатов спортсменка набрала 224.09 балла.
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
Российская фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на зимней Олимпиаде в Пекине. По итогам двух прокатов спортсменка набрала 224.09 балла.
На произвольной программе Валиева допустила два падения и совершила несколько ошибок. Судьи оценили выступление на 141.93 балла.
Ее соотечественница Анна Щербакова заняла первое место. Александра Трусова стала серебряной медалисткой.