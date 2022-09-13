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Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном

Анастасия Бобылева
03:07 13.09.2022
Пашинян призвал мировое сообщество к «адекватной реакции» и выразил обеспокоенность по поводу ситуации.
Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном
© Фото: Sadak Souici Keystone Press Agency Globallookpress
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Пашинян заявил, что Баку якобы начал агрессивные военные действия против Еревана.

«Премьер-министр Армении заявил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Армении на разных участках границы», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также отмечается, что Пашинян обеспокоен сложившейся ситуацией и призывает мировое сообщество к «адекватной реакции» на происходящее.

Ранее Армения заявила об обстрелах приграничных территорий со стороны Азербайджана. В то же время в военном ведомстве Азербайджана в провокациях обвинили ВС Армении. Обе стороны сообщили о людских потерях из-за эскалации на границе.

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